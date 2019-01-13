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بطول 800 متر شامل المنحدرات

بتكلفة 92 مليون ريال.. تفاصيل أعمال جسر تقاطع “صاري” مع “الملك فهد”

بتكلفة 92 مليون ريال.. تفاصيل أعمال جسر تقاطع “صاري” مع “الملك فهد”
weam.co/566877
الوئام - متابعات

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تفاصيل أعمال مشروع جسر شارع صاري مع طريق الملك فهد، الذي قدرت تكلفته الإجمالية 92.767 مليون ريال، ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة.

ويأتي تنفيذ المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع وإتمام اجراءات الطرح والترسية بتكلفة إجمالية تبلغ 92.767.500 ريال و 18 شهرا للتنفيذ.

وأوضح م. صالح بن أحمد البخاري، المدير العام للطرق والمياه في الأمانة،  أن المشروع هو عبارة عن تنفيذ جسر على شارع صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد “الستين” ( شرق – غرب ) بطول 800 متر شامل المنحدرات بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد بينهما مسافة 10متر تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين.

لافتا إلى أن المشروع يشمل نقل مجسم الفلك القائم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر بهدف تحرير الحركة المرورية على محور صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد ولفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة لمستخدمي الطريق بالإضافة إلى الخدمات التكميلية والمرافق.

وأضاف البخاري أن المشروع بجانب تحرير شارع صاري يحقق تحرير كامل للحركة المرورية على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة “البلد” حتى مطار الملك عبدالعزيز، ويساهم في تخفيف العبء على محور طريق المدينة المنورة كما يقلل أزمنة الرحلات على طريق الملك فهد ويقلل التأثير السلبي على البيئة والمناطق والاستخدامات المحيطة بالموقع.

يشار إلى أن أمانة جدة نفذت عددا كبيرا من مشروعات الجسور والأنفاق خلال الأعوام الماضية ساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع، ويأتي إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية بدءاً بالتقاطعات على المحاور الرئيسية بهدف تحرير الحركة المرورية وتحقيق عنصر السلامة، وذلك انطلاقاً من دور الأمانة في تطوير خدماتها لمستخدمي الطرق.

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