انطلاق دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين غداً

الرياض- الوئام:

تنطلق غدًا منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بإقامة لقاء وحيد يجمع البكيرية مع ضيفه أبها ، على ملعب نادي البكيرية .

وتتواصل مباريات الدور الـ 32 بعد غدٍ ، بإقامة 4 مباريات تجمع الخليج مع الفيصلي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، والتقدم مع أحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ووج مع الفيحاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية ، والنصر مع الأنصار على استاد الملك فهد الدولي بالرياض .

وتقام الأربعاء 4 مباريات أخرى لحساب نفس الدور تجمع الوشم على ملعبه مع الاتحاد، والرائد مع العين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والعروبة على ملعبه مع الوحدة، وهجر مع الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وتتواصل مباريات الدور ذاته الخميس بإقامة 3 مباريات تجمع الشعلة على ملعبه مع الباطن، والقيصومة مع الفتح على ملعب نادي الباطن، والحزم مع الجيل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتختتم منافسات دور الـ 32 الجمعة القادم بإقامة 4 مباريات تجمع الاتفاق مع الأمجاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتعاون مع النهضة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والنجوم مع الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وجدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.