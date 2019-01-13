متابعات - الوئام

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يتواجه ريال مدريد و ريال بيتيس بث مباشر، في مباراة اليوم، على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويحتل الميرينجي المركز الخامس في جدول ترتيب “لا ليجا” برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على ريال بيتيس صاحب المركز السادس.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيكون من المهم على ريال بيتيس تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الصعب خاصة بعد الخسارة الأخيرة له أمام هويسكا بهدفين مقابل هدف واحد، من غير مقبول لريال مدريد إهدار أي نقاط إضافية في المرحلة المقبلة وذلك بعد فشله في تحقيق أي فوز في آخر مباراتين له في البطولة.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، ويسعى الفريق المدريدي إلى انتزاع النقاط الثلاث لعدم الابتعاد عن المنافسة على لقب الليجا، لأن أى نتيجة غير الفوز تهدد استمرار الملكي على المنافسة على الدوري، في حين يسعى أصحاب الأرض في الفوز للاقتراب من المربع الذهبي على أمل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

المباراة: ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الجولة 19 من الدوري الإسباني

الملعب: ستاد بينيتو فيامارين

الموعد: اليوم الأحد 13-1-2019 في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قناة bienSports 3 HD

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني من هنا