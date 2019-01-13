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بهدف تطوير العملية التعليمية

الهيثمي يدشن برنامج “تدريب المدربين” لقيادات تعليم القنفذة

الهيثمي يدشن برنامج “تدريب المدربين” لقيادات تعليم القنفذة
weam.co/566901
القنفذة - الوئام - خضر المقعدي:

دشن مساعد مدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية، أحمد الهيثمي، برنامج “تدريب المدربين”، الذي يستهدف قيادات العملية التعليمية للبنين والبنات بالقنفذة، وعدد من قيادات تعليم محافظتي المخواة ومحايل عسير، وينفذه خبيرا التدريب الدكتور عصام القبيسي، المستشار بوكالة الوزارة للأداء التعليمي، والدكتور عبدالكريم برناوي، خبير أنظمة التدريب.

وأوضح علي العمري، رئيس قسم التدريب بتعليم القنفذة، أن هذا البرنامج يأتي امتدادا لعدة برامج نفذها القسم، تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، وتجديد أساليب العمل، بالاستفادة من الكوادر المؤهلة في التدريب، والاستفادة من مهاراتها وخبرتها التدريبية، لرفع مستوى وقدرات المدربين، وجعلهم مؤهلين لمواكبة التطورات التقنية، مقدما شكره لخبيري التدريب الدكتور عصام القبيسي والدكتور عبدالكريم البرناوي على حضورهما لتقديم البرنامج.

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