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وتوزع منتجات مطبوعة

الرياض.. الأمر بالمعروف تتواصل مع الطلاب من خلال المعارض المتنقلة

الرياض.. الأمر بالمعروف تتواصل مع الطلاب من خلال المعارض المتنقلة
weam.co/566912
الرياض - الوئام:

في إطار خطتها التوعوية فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عددا من المعارض المتنقلة في عدد من المدارس والمعاهد والكليات بالتنسيق مع ادارة التربية والتعليم بالمنطقة وذلك لابراز جهود الهيئة في التوعية والتوجيه وتعزيز الأمن الفكري وبيان الجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن والضرورات الخمس والتحذير من الفرق الضالة والمنحرفة .

كما تم توزيع منتجات ومطبوعات الرئاسة العامة وقد شهدت المشاركات إقبالا كبيرا وتفاعلا من الطلاب والزوار.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ د. تركي بن عبدالله الشليل ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

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