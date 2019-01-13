الدكتورة الرشود: الأنظمة القضائية في المملكة مستقاة من الكتاب والسنة

بريدة - خالد المرشود - الوئام:

قالت الدكتورة نوره الرشود، أستاذ قسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، إن “القضايا الأسرية مشكلة حساسة جدا ولا تناسب النزاعات في محاكم الأحوال الشخصية لبعض العائلات”.

وأشارت الرشود، خلال ندوة بمعرض القصيم للكتاب، إلى أن “وزارة العدل قدمت بدائل أخرى لحل النزاعات الدائرة بين الأسر لأسباب مالية وغيرها بما يعرف بمكاتب الصلح داخل المحاكم لتسوية النزاعات وتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة الأسرة وأفرادها، دون الدخول في مجلس القضاء وصدور أحكام وإجراءات تقاض وغيرها، ما ينعكس سلبا على سمعة الأسرة وجميع أفرادها على المستويين النفسي أو الاجتماعي”، مشيرة إلى “أن محاكم الأحوال الشخصية أنشئت للنظر في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك”.

وتطرقت “الرشود”، خلال الندوة التي جاءت بعنوان “الجهود العدلية في القضايا الأسرية”، إلى أهم محاور الجهود العدلية التي تلامس طبقات المجتمع المتعددة، وتناولت الأحكام الفقهية العامة لقضايا الأسرة التي بينت أهميتها لارتباطها بحياة الإنسان في سائر أحواله للحقوق والواجبات. مؤكدة ان “الشريعة الإسلامية بينت الحقوق واهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقا”.

كما عرجت على الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، مبينة أن “قضايا الأحوال الشخصية تؤثر في الأسرة والمجتمع، وكلما طال أمدها يتعمق ذلك التأثير في النفوس وينعكس سلباً في حياة الأسرة وأفرادها”.

ونوهت في محورها الأخير بأن “الأنظمة القضائية في المملكة والمستقاة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تضمنت حفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها والتأكيد على مراعاة جانب المرأة وخصوصيتها”.