“البيئة” تضبط 3 “معدات مخالفة” لحفر الآبار

الرياض - الوئام:

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثلاث معدات لحفر الآبار مخالفة لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، بمركز زلوم بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وبين مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبد الله الأحمري أن المعدات الثلاث التي تم ضبطها في إجازة نهاية الأسبوع الماضي قامت بعملية حفر آبار ارتوازية دون الحصول على ترخيص بذلك، مشيراً إلى أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح الأحمري أن اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه، نصت على فرض غرامات على المخالفين تبدأ من 5 آلاف إلى 100 ألف ريال سعودي.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة خصصت على موقعها الإلكتروني صفحة لإصدار رخصة حفر بئر تستخرج في مدة أقصاها 7 أيام عمل.