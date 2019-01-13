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عبر منصة (أبشر - توظيف)

“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بـ”السجون”

“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بـ”السجون”
weam.co/566924
الوئام - متابعات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون (جندي أول رجال، جندي رجال، جندي نساء)، عبر منصة (أبشر – توظيف) .

وأهابت الإدارة بجميع المقبولين / المقبولات التقيد بالموعد والمكان المحدد للمراجعة وإحضار المستندات المطلوبة لكل وظيفة.

وبالنسبة للمقبولات من النساء، أوضحت أن الحضور سيكون لمقر المقابلة الشخصية حسب المكان والوقت المحدد لكل متقدمة كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب وقلم ازرق جاف وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها وصورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي إن وجد الصادر من مركز القياس والتقويم مع الأصل للمطابقة وصورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها عن طريق بوابة التوظيف (أبشر).

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