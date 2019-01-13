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عبر خدمة "بيان"

8 جهات حكومية تباشر تقديم خدمات التقاعد إلكترونيا

8 جهات حكومية تباشر تقديم خدمات التقاعد إلكترونيا
weam.co/566936
الرياض - الوئام:

باشرت 8 جهات حكومية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وجامعة الملك فيصل، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ورئاسة الاستخبارات العامة، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات في تنفيذ خدمة بيان الإلكترونية والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات ترك الخدمة.

وتأتي الخدمة من خلال التحقق آلياً من بيانات من انتهت خدمتهم من موظفي الدولة على ضوء الخدمة المحتسبة في نظام الخدمة المدنية، وإصدار بيان الخدمة وإرساله إلكترونياً إلى المؤسسة العامة للتقاعد لاستكمال صرف مستحقاتهم التقاعدية أو ضم خدماتهم عبر نظام تبادل المنافع.

وتبرهنت فعالية خدمة بيان من حيث تحقق سرعة الإنجاز والكثافة في الكم المنجز من الأعمال، إذ تمت معالجة 7740 طلب، وتستغرق معالجة الطلب يوم عمل واحد فقط.

وتعد هذه إحدى المهام ضمن استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين من الموظفين السعوديين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية الخاضعة لنظام التقاعد المدني.

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