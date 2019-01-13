التعليقات: 0

يبدأ من 15 يناير الجاري

مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر
weam.co/566937
الوئام - وكالات

وافق مجلس النواب المصري، اليوم، على إعلان حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر في مختلف أنحاء البلاد، على أن
يبدأ سريان القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء 15 يناير بتوقيت القاهرة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن “اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب”.

وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصًا على الأقل.

ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددًا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديًا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.

وينص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

تفاصيل الوظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبد العزيز

وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبد العزيز

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات السعودية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات السعودية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمركز الأمير سلطان لعلاج أمراض القلب

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمركز الأمير سلطان لعلاج أمراض القلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>