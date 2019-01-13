مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

الوئام - وكالات

وافق مجلس النواب المصري، اليوم، على إعلان حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر في مختلف أنحاء البلاد، على أن

يبدأ سريان القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء 15 يناير بتوقيت القاهرة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن “اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب”.

وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصًا على الأقل.

ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددًا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديًا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.

وينص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.