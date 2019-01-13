الرياض.. تكريم شرطي تفانى في أداء مهامه الوظيفية

الرياض - الوئام:

بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي ، كرَم سعادة نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / سعد بن عبدالرحمن المجيول الرقيب / منصور بن سعيد بن شعيفان العتيبي من منسوبي شرطة منطقة الرياض لإخلاصه وتفانيه في أداء مهام عمله.

وبهذه المناسبة رفع سعادة نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / المجيول الشكر والتقدير لمعالي مدير الأمن العام مثمناً لمعاليه ما يتلقاه منسوبي شرطة منطقة الرياض من دعم وتشجيع.

وأكد أن الرقيب/ منصور العتيبي يعكس بأداءه المتميز الصورة المشرفة لرجل الأمن الذي لا يتوانى في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.