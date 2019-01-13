متابعات - الوئام

على استاد خليفة بن زايد بنادي العين، يلتقي اليوم منتخبي قطر وكوريا الشمالية بث مباشر ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

مباراة قطر وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

وستكون المباراة بين قطر وكوريا الشمالية في تمام الساعة الواحدة بتوقيت سوريا ومصر والثانية بتوقيت السعودية وستنقل شبكات “بي إن سبورت” المباراة عبر البث المباشر والحصري وتحديداً على قناتها “beIN SPORTS MAX 1-2 HD AR” وسيعلق على المباراة التي تجمع المنتخب القطري بنظيره منتخب كوريا الشمالية المعلق يوسف سيف.

مباراة قطر وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

واستطاع المنتخب القطري تحقيق فوز ساحق على المنتخب اللبناني في الجولة الأولى بنتيجة هدفين دون رد ويحتل منتخب قطر صدراة المجموعة مع السعودية الذي فاز على المنتخب الكوري الجنوبي بأربعة أهدف نظيفة.

مباراة قطر وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

أما منتخب كوريا الشمالية يتذيل المجموعة بعد أن تلقى هزيمة ساحقة من منتخب السعودية في الجولة الأولى ويسعى المنتخب الكوري الشمالي لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط ليحتل مركز متقدم في المجموعة.

مباراة قطر وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات : كوريا الشمالية ولبنان والسعودية.

مباراة قطر وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

البطولة : كاس اسيا 2019

القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 وبي ان ماكس 2

معلق المباراة : يوسف سيف

توقيت مباريات كاس اسيا اليوم تقام المباراة: الساعة : 1:00 مساء بتوقيت مصر والساعة : 2:00 مساء بتوقيت السعودية.

مباراة قطر وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا من هنا