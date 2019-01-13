تنبيه متقدم بحدوث تقلبات جوية على هذه المناطق بالمملكة

الرياض- الوئام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيها متقدما بحدوث تقلبات جوية على ثلاث مناطق بالمملكة، باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأثربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه الأول منطقة جازان “القحمة وتشمل الأجزاء الساحلية والطريق الواصل إلى جدة”، على أن تبدأ الحالة في تمام السادسة وتستمر حتى العاشرة مساء اليوم.

كما شمل التنبيه الثاني منطقة المدينة المنورة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على “العلا، المدينة المنورة، ينبع، العيص، مهد الذهب، الحناكية، الرايس، خيبر، بدر والأجزاء المجاورة لها”، على أن تبدأ الحالة في الـ8 وتستمر حتى 11.55 دقيقة مساء اليوم.

وجاء التنبيه الثالث على منطقة مكة المكرمة “جدة، مكة المكرمة، القنفذة، الليث، الشعبية، عسفان، بحرة، خليص، الكامل، رنية، ظام، خرمة، الموية”، على أن تبدأ الحالة في تمام السادسة وحتى العاشرة مساء اليوم الأحد.