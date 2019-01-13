مصر والأردن توقعان ملاحق اتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعي

واس - الوئام

وقعت مصر والأردن ملاحق الاتفاقيات الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي للأردن، والتي تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، وتشغيل خطوط أنابيب وشبكات نقل الغاز الطبيعي بما يتناسب مع الظروف التشغيلية للبلدين وساعات الذروة لمحطات الكهرباء المملوكة لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، إضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع نظيرته الأردنية المهندسة هالة زواتي، التى تزور القاهرة حاليًا، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي بين البلدين.

وأكد الوزير المصري، عقب توقيع الاتفاقيات المشتركة مع الوزيرة الأردنية، أن الاتفاقيات تأتي في إطار التوافق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ودعم التعاون بينهما في مجال البترول والطاقة.