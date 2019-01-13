فيتوريا VS خيسوس.. معركة الصراع على قمة الدوري تبدأ مبكرا بين المدربين

الوئام- متابعات

أشعل مدرب النصر الجديد روي فيتوريا الصراع مبكرًا أمام المدير الفني للهلال خيسوس، لتحتدم المنافسة بينهما على تصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة وأن الفارق في النقاط بين الفريقين ليس كبيرًا لصالح الفريق الهلالي.

وواصل الهلال صدارته للدوري برصيد 37 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ16 من بطولة دوري المحترفين.

أشعل فيتوريا الصراع المبكر مع مدرب الهلال بعد تصريحه عن خيسوس بفضائية TVI البرتغالية عقب تعاقد إدارة النصر معه لتدريب العالمي عندما قلل من الحديث إلى خيسوس المدرب البرتغالي للهلال في استشارته عن التدريب بالسعودية، قائلًا: “لم يكن مهمًا في ذلك الوقت، ولن أضع هذا القرار أبدًا في عقلي.. أرغب بالفوز في جميع الألقاب، وتحديد مكانة النصر في الجزيرة العربية”.

تاريخ مواجهات المدربين يصب في صالح خيسوس، حيث واجه فيتوريا نظيره خورخي خيسوس في 21 مواجهة مباشرة مع مختلف الأندية التي تولا إدارتها فنيا، حقق مدرب النصر الجديد 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات و13 انتصار لمدرب الهلال الحالي.

يشار إلى أن نادي النصر تعاقد لمدة موسم ونصف مع روي فيتوريا لقيادة الفريق الأول خلفًا لكارينيو.