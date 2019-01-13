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الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 6 مناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 6 مناطق بالمملكة غدا
weam.co/566983
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/01/14 في المملكة، قائلة: تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وشرق المملكة.

وشملت التوقعات، هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية على مناطق “الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، حفر الباطن والقيصومة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها”.

كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والجوف، ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة.

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