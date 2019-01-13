المنتخب الوطني يخوض تدريبات قوية استعدادا لمواجهة قطر في كأس آسيا

الوئام- واس

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، صباح اليوم الأحد، في النادي الصحي بمقر بعثة المنتخب، تحضيرًا لختام مبارياته في دور المجموعات من كأس آسيا 2019 أمام منتخب قطر، الخميس المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

واكتفى المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركو بصفة أساسية أمام منتخب لبنان، أمس، فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين إحماء وقوة.

وعلى صعيد متصل، واصل ياسر الشهراني تمارينه الخاصة، فيما اكتفى عمر هوساوي بتمارين خاصة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين فترة حرة بعد نهاية التدريب، على أن يكون التجمع مساءً في أبوظبي.

وسيؤدي الأخضر في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الإثنين حصة تدريبية على استاد “نادي الضباط” بأبوظبي، وستتاح التغطية الإعلامية أول 15 دقيقة.