عاجل .. “الانضباط” تغرم #الهلال و مدربه ورئيس #النصر واثنين من لاعبيه و توقف لاعب #الفتح وتوقف وتغرم لاعب #العروبة #حسين_عبدالغني_اهلاوي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، 7 قرارات وهي على النحو التالي.

1- إلزام لاعب نادي النصر عبدالعزيز الجبرين بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال، لتغيبه على المقابلة الإعلامية السريعة (فلاش انترفيو) عقب المباراة مع الفيصلي.

2- إلزام لاعب نادي النصر نور الدين امرابط بدفع غرامة مالية قدرها (25.000) ريال، لتغيبه على المقابلة الإعلامية السريعة (فلاش انترفيو) عقب المباراة مع الفيصلي.

3- إيقاف لاعب نادي العروبة حامد الشريف 3 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (25.000) ريال، لاستخدامه اللعب العنيف ضد لاعب منافس ما أدى إلى طرده، ثم اعترض على الحكم وتلفظ بعبارات مسيئة، في مباراة فريقه أمام النجوم.

4- إلزام رئيس نادي النصر سعود آل سويلم بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال، لنشره تغريدة مسيئة للهلال على تويتر.

5- إيقاف لاعب نادي الفتح محمد الفهيد مباراة رسمية واحدة، لتعرضه للطرد في مباراة الوحدة.

6- إلزام مدرب نادي الهلال جورج جيسوس بدفع غرامة مالية قدرها (25.000) ريال، لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية.

7- إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50.000) ريال، لإلقاء جمهوره 8 عبوات أثناء مباراة الرائد.