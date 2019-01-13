زلزال بقوة 5.1 يضرب ألاسكا الأمريكية

الوئام - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5.1 ولاية ألاسكا الأمريكية، صباح الأحد، بتوقيت الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ووقع الزلزال الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي للمنطقة، وهي قرب نقطة ماكينزي في ولاية آلاسكا الأمريكية وتبعد 9 أميال شمال غرب مدينة أنكوريج، وبلغت شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر.

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الأحد، أن زلزالاً بلغت قوته 5.4 درجة ضرب منطقة قرب مدينة أنكوريدج في ولاية ألاسكا الأمريكية، مشيراً إلى أنه لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات حتى الآن.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على بعد 11 كيلومتراً جنوب غربي منطقة بوينت ماكنزي وبعمق 40 كيلومتراً تقريباً.

وفي نوفمبر، وقع زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات منطقة قرب أنكوريدج التي يسكنها نحو 300 ألف شخص، مما أسفر عن أضرار ببعض الطرق وتعطيل خدمة الاتصالات وأضرار أخرى محدودة.