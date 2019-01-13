الحكومة اليمنية تقرر نقل إدارة شركة الاتصالات الدولية من صنعاء إلى عدن

الوئام-متابعات

قررت الحكومة الشرعية اليمنية، نقل الشركة اليمنية للإتصالات الدولية، تيليمن، من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إلى عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة عدن .

وأصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية المهندس / لطفي باشريف قرار حمل رقم 1 لعام 2019م قضى بنقل إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) إلى العاصمة عدن .

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير والتسهيلات اللازمة لتنفيذ القرار ، فيما قضت المادة الثالثة من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره .

وجاء القرار بناءاً على توجيهات رئيس الوزراء بالموافقة على عرض وزير الإتصالات بشأن أسباب ترتيبات نقل إدارة الشركة إلى عدن وعلى التقارير الفنية والقانونية بشأن الأسباب الحتمية لنقل مركز الإدارة .

وشركة تيليمن هي المزود الحصري لخدمات الاتصالات الدولية منذ عام 1972، تأسست كإحدى الشركات التابعة لشركة البرق واللاسلكي البريطانية حتى العام 1989. ومن ثم أصبحت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية شريكاً رئيسياً بنسبة 49% من إجمالي أسهم الشركة و بناءً على ذلك تحول اسم الشركة إلى شركة تيليمن.

في العام 2004، أصبحت شركة تيليمن منشأة مملوكة للدولة بنسبة 100%. منها 75% للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية و 25% للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.