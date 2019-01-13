إيران.. الحكم بالسجن عامين على رجل دين انتقد النظام

الوئام - متابعات

عاقب قضاء النظام الإيراني، رجل الدين سيد حسن آقاميري، بالسجن مدة عامين بسبب تصريحات معارضة.

وتضمن الحكم منع آقاميري من ارتداء الزي الديني على خلفية انتقادات وجهها مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنظام في بلاده.

وتعليقاً على الحكم الصادر بحقه، قال آقاميري لصحيفة “همشهري” الإيرانية، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تقدم بها النائب العام في طهران ضده.

وأضاف أن الحكم الصادر بحقه كان بسبب تصريحاته المنتقدة للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب الإيراني.

وأثار الحكم موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر نشطاء في إيران عبر حساباتهم، عن امتعاضهم من الحكم الصادر ضد آقاميري.