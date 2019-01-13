كاميرت يكشف رفض الحوثي تنفيذ اتفاق الحديدة

الوئام - متابعات

كشف متحدث ألوية العمالقة التابعة لقوات الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي، أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الهولندي باتريك كاميرت التقى اللجنة الحكومية وضباط من التحالف وأبلغهم بالعراقيل التي تواجه جهوده من قبل مليشيا الحوثي المسلحة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن كاميرت قوله إن الحوثي يعرقل تنفيذ اتفاق الحديدة برفضه الانسحاب إضافة إلى خروقات تم رصدها لوقف إطلاق النار في المدينة.

وذكرت تقارير يمنية أن كاميرت تعهد في اللقاء بالضغط لبدء تنفيذ الاتفاق.

من جانبه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، الحوثيين بمحاولة استهداف الفريق الحكومى في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة.

وكتب على حسابه على موقع تويتر، أن “قوات الجيش، بدعم من التحالف، أحبطت عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران”.

وشدد على أن هذا يندرج ضمن المحاولات الحوثية “لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة”.