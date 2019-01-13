إصابات بانفجار في الخارجية الإسرائيلية

الوئام - متابعات

أعلنت شرطة الاحتلال، الأحد، عن إصابة عدة حراس أمن أصيبوا جراء انفجار قنبلة تحوي على غاز مسيل للدموع في مبنى وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.

ووفقا للمعلومات الأولية، وقع الحادث في مستودع تابع لوزارة الخارجية، حيث يتم تخزين القنابل اليدوية.

وقال وسيم بدر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، في بيان إنه “أصيب ثلاث من رجال أمن وزارة الخارجية الإسرائيلية بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة غاز مسيل للدموع”.

ولمنع تسرب الغاز المسيل للدموع من الانتشار إلى أماكن أخرى من الوزارة، تم توجيه جميع موظفيها لإيقاف مكيفات الهواء واتباع تعليمات السلامة والأمان. ولم يتم إخلاء المبنى.