أكثر من 17 مليون ريال جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أعلن نادي الصقور السعودي عن تخصيص مبلغ 17,630,000 مليون ريال سعودي كجوائز نقدية لمسابقتي الملواح “الدعو” 400 متر ومزاين الصقور، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، خلال الفترة من 19 حتى 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير حتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان صحفي اليوم أن تفاصيل الجوائز المخصصة للمسابقات ستعلن في وقت لاحق.

وبين المركز أن من بين المسابقات مسابقة “الملواح” “الدعو” 400 متر التي تنقسم إلى فئتين (فرخ، قرناس)، ويشارك فيها الصقور: الحر، شاهين، جير تبع، قرموشة، جير بيور، حيث يتم تنظيم أشواط للسعوديين، وأشواط دولية مفتوحة للسعوديين والخليجيين والمشاركين من جميع أنحاء العالم ، بالإضافة لأشواط الكؤوس، ومسابقة المزاين المخصصة لفئات الحر والجير بيور ( فروخ وقرانيس).

يذكر أن المهرجان يقام على أرض تبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع، وسيشهد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تستهدف العائلات والشباب.