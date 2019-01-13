نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد مكتب شؤون حجاج السنغال (صور)

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم “الأحد” ، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج السنغال السيد عبدالعزيز كيبية والوفد المرافق له في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام وبحث تنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، في ظل توظيف وزارة الحج والعمرة لمختلف تقنياتها لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.

من جانبه أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن وزارة الحج والعمرة تقوم بدورها لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة الإمكانيات لهم لينعموا برحلة إيمانية مطمئنة، وليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه ثمّن رئيس وفد مكتب شؤون حجاج السنغال ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيش مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من جهود مخلصة للإسلام والمسلمين وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، واستقبالهم من أنحاء العالم ، وتذليل جميع سبل الراحة لهم وتسهيل أداء حجهم براحة واطمئنان.