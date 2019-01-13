الصين: تسوية الخلافات التجارية مع واشنطن خلال 2019

الوئام - متابعات

كشف تشونغ شان وزير التجارة الصيني عن سعي بلاده خلال العام الجاري إلى تخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، في محاولة لتسوية الخلافات بين الجانبين خلال العام الجاري.

وأمضى فريق من المفاوضين الأمريكيين 3 أيام في بكين الأسبوع الماضي، في أول مناقشات مباشرة منذ هدنة الأشهر الثلاثة التي أعلنها في ديسمبر/كانون الأول الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ بعد تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت، الخميس، أن هذه المناقشات “أرست أسس” اتفاق تجاري مع واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة، عن تشونغ شان وزير التجارة الصيني قوله “سنعالج كما يجب الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة” هذا العام.

وأضاف وزير التجارة الصيني، أن بكين ستعزز أيضا الاستثمارات الخارجية، وستعمل على قانون يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، مع تحسين منظومتها لإدارة النزاعات.