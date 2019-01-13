مصادر لـ”الوئام”: نجل دياز يقرب وجهات النظر بين الهلال وقوميز

الرياض - الوئام : سيف الرخيص

علمت مصادر خاصة بصحيفة “الوئام”، أن ايميليانو دياز ابن المدرب السابق للهلال رامون دياز يجري محادثات مع مواطنه الأرجنتيني نجم أتالانتا ألخاندرو قوميز، حيث تابع الأخير الأول على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، و طلب منه الحديث عن الهلال وعن الكرة السعودية.

وقال المصدر إن ايميليانو دياز امتدح فريق الهلال والرياضة السعودية وحدثه عن قوة شعبية الهلال الجماهيرية وعن قوته في القارة الآسيوية، و أثنى على قوة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وسيكون قوميز ثاني أجانب الهلال في الفترة الشتوية بعد التوقيع الرسمي مع المدافع الدولي الأسترالي ديجينك أمس.

يذكر أن ألخاندرو قوميز يعد أحد نجوم الفريق الإيطالي هذا الموسم بعد مساهمته في 11 هدفا في الدوري الإيطالي حيث سجل 6 أهداف وصنع 5.