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بعد تهديدات تل أبيب

فتح تحذر إسرائيل من خطورة المساس بالرئيس الفلسطيني

فتح تحذر إسرائيل من خطورة المساس بالرئيس الفلسطيني
weam.co/567036
الوئام-متابعات

انتقدت حركة “فتح” بتصريحات شديدة اللهجة مقترح وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان بشأن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العودة للضفة الغربية في حال مغادرته لها.

ووصف منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لـ”فتح”، في بيان ، هذا السلوك بأنه “عمل إرهابي”، مشددا على أنه يمثل “تعبيرا فاضحا عن عجز إسرائيل في مواجهة السياسة التي ينتهجها الرئيس الفلسطيني والغالبية العظمى من أبناء شعبنا”.

وأشار البيان إلى أن ما جاء اليوم على لسان أردان تهديدات تعيد إلى الأذهان الحصار الذي فرضته إسرائيل على الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ووفاته نتيجة ذلك.

وتابعت “فتح”: “على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما حاولت المساس بالرئيس محمود عباس”.

وحمل وزير  الاحتلال الإسرائيلي، وهو عضو جديد في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية “الكابينيت”، في تصريحات صحفية أدلى بها في وقت سابق من اليوم، عباس المسؤولية عن التصعيد في حدة التوتر حول قطاع غزة، قائلا إن على الحكومة الإسرائيلية النظر في اتخاذ إجراءات بحق الرئيس الفلسطيني خلال الأشهر المقبلة، بما فيها منعه من العودة في حال غادر الضفة الغربية بزيارة خارجية.

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