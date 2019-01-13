الشيخ صالح الفوزان يستقبل وزير التعليم حمد آل الشيخ (فيديو)

استقبل فضيلة الشيخ صالح الفوزان في منزله، اليوم، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي تم تعيينه وزيرًا قبل عدة أيام.
وطلب وزير التعليم من الشيخ الفوزان الدعاء قائلا: “دعاؤكم”، ورد الفوزان: “نسأل الله لك التوفيق.. الله يعينك ويسدد خطاكم ندعولكم بالإعانة”.
وقال وزير التعليم: “الحمد لله في رجال ونساء مخلصين والأصل في أكثر الناس حبهم للخير ولهذا الوطن”.
عاجل : الشيخ صالح الفوزان يستقبل وزير التعليم حمد آل الشيخ .
وزير التعليم: الأصل في أكثر الناس حبهم لهذا الوطن .
الفوزان : الله يعينكم ويسدد خطاكم . #وزيرالتعليم_للفوزان_دعاؤكم pic.twitter.com/MIDCh1KwIZ
— صحيفة الوئام (@alweeamnews) January 13, 2019