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الشيخ صالح الفوزان يستقبل وزير التعليم حمد آل الشيخ (فيديو)

الشيخ صالح الفوزان يستقبل وزير التعليم حمد آل الشيخ (فيديو)
weam.co/567041

استقبل فضيلة الشيخ صالح الفوزان في منزله، اليوم، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي تم تعيينه وزيرًا قبل عدة أيام.

وطلب وزير التعليم من الشيخ الفوزان الدعاء قائلا: “دعاؤكم”، ورد الفوزان: “نسأل الله لك التوفيق.. الله يعينك ويسدد خطاكم ندعولكم بالإعانة”.
وقال وزير التعليم: “الحمد لله في رجال ونساء مخلصين والأصل في أكثر الناس حبهم للخير ولهذا الوطن”.

 

 

 

 

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