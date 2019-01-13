إيران تتوعد قمة وارسو بـ”عمل عدائي”

الوئام - متابعات

توعدت إيران برد عدائي يوازي ما أعلنته بولندا مؤخرا من استضافتها قمة الشرق الأوسط، والتي ستركز على دور طهران المزعزع لاستقرار المنطقة.

ولوحت طهران باتخاذ خطوات قوية ضد قمة وارسو ردا على التجمع الدبلوماسي الذي وصفته بـ”العمل العدائي”، ووصل الأمر بطهران حد معايرة بولندا بشأن استضافة لاجئين منها إبان الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت الولايات المتحدة وبولندا، الجمعة، في بيان مشترك، أن وزراء من أنحاء العالم سيدعون لحضور القمة في 13 و14فبراير المقبل في وارسو، وفق “فرانس برس”.

وأضاف بيان الدولتين أن الاجتماع سيركز على “شرق أوسط أكثر سلاما واستقرارا، كما سيتطرق إلى عدد من القضايا المهمة، منها الإرهاب والتطرف وتطوير الصواريخ والانتشار والتجارة البحرية والأمن، والتهديدات التي تمثلها مجموعات تعمل بالوكالة في أنحاء المنطقة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن القمة “ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط”، مضيفا “وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”، الأحد، إن وزارة الخارجية استدعت دبلوماسيا بولنديا كبيرا للاحتجاج على مشاركة بلاده للولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط خاصة إيران.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن مسؤولا بالوزارة أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران بأن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع “عملا عدائيا لإيران” وحذر من أن طهران قد ترد بالمثل.

وأضافت أن القائم بالأعمال البولندي “قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء”.

من ناحية أخرى، قال مسؤول ثقافي إيراني إن بلاده ستلغي أسبوع الفيلم البولندي المزمع تنظيمه إذا لم يتم التراجع عن خطط استضافة القمة.

وقال رئيس المنظمة السينمائية الإيرانية، حسين انتظامي، على “تويتر”: “استضاف الإيرانيون دولا وجماعات عرقية عديدة بترحاب، ولحماية شرف إيران والإيرانيين، ستعتمد إقامة أسبوع الفيلم البولندي على تصرف وارسو المناسب”.