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تدشين حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال في عسير

تدشين حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال في عسير
weam.co/567050
الوئام - أبها

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، حيث أعطى سموه اللقاح الفموي لأول طفلة في الحملة؛ إيذانا بانطلاقها في جميع المراكز الصحية بمنطقة عسير.

وفور وصول سموه مركز صحي المنهل اطلع على المقاطع العلمية التوعوية التي تم إعدادها لتوعية المجتمع وحث أولياء الأمور على تحصين أطفالهم ضد شلل الأطفال ، وذلك من خلال عرضها عبر الشاشات التلفزيونية الرئيسية بالمراكز الصحية ، وكذلك بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

بدوره أوضح سعادة مدير عام الشؤون الصحية بالنيابة الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري ، أن الجرعة الأول تبدأ من هذا اليوم الأحد وتستمر لمدة 5 أيام ، فيما تنطلق الجرعة الثانية يوم الأحد ١٢/٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٢/٢٠١٩م ، وتستمر كذلك لمدة خمسة أيام .

ودعا الأسمري جميع أولياء الأمور لتطعيم أطفالهم مؤكداً أنه لا علاقة للتطعيمات السابقة والمجدولة بهذه الحملة .

الجدير بالذكر أن عدد المستهدفين من الحملة بمنطقة عسير أكثر من ١٠٠ ألف طفلاً وطفلة دون سن الخامسة ينفذها قرابة ٤٩٤ كادراً في الفريق الثابت بكل مركز صحي وحوالي ٥٥٠ كادراً في الفرق المتحركة الميدانية بمشاركة فرق إشرافية في كل قطاع تقوم بالتنسيق والإشراف المستمر ومتابعة أعمال الفرق المختلفة بالمراكز.

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