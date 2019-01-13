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الفوزان ووزير الشؤون الإسلامية يكرمان الضبيعي

الفوزان ووزير الشؤون الإسلامية يكرمان الضبيعي
weam.co/567052
الرياض: علي القرني

كرّم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الأستاذ أحمد بن علي الضبيعي، على هامش فعاليات ملتقى المكاتب التَّعاونيَّة الأول “تحصين وتطوير” الذي اختتم أمس بقاعة المؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال في مدينة الرياض.
وجاء تكريم الأستاذ أحمد الضبيعي نسبة لمشاركته الفاعلة في إنجاح الملتقى الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الشفاء, وذلك بمشاركة أكثر من (400) مكتب تعاوني من مختلف مناطق المملكة.

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