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22 تطبيقا على “جوجل بلاي” قد تدمر جهازك.. تعرف عليها

22 تطبيقا على “جوجل بلاي” قد تدمر جهازك.. تعرف عليها
weam.co/567062

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، تقريرا يحذر من تطبيقات “محتالة” على أجهزة “الأندرويد” تستنزف بطارية الهاتف وتضعف قوتها.

ووضع الخبراء في شركة “سوفوس” الأمنية قائمة تضم 22 تطبيقا، تم تحميلها أكثر من 22 مليون مرة على هواتف “أندرويد”، وصنفوها ضمن “التطبيقات الخطيرة”.

وضمت قائمة التطبيقات “المحتالة” الأسماء التالية: Sparkle FlashLight – Snake Attack – PairZap – Math Solver – Animal Match – ShapeSorter – Tak A Trip – Magnifeye – HexaFall – Roulette Mania – Color Tiles – Join Up – HexaBlocks – Zombie Killer – Space Rocket – Neon Pong – Just Flashlight – Table Soccer – Cliff Diver – Box Stack – Jelly Slice – AK Blackjack.

يشار إلى أن شركة “غوغل” قامت بحذف بعض هذه التطبيقات في 25 نوفمبر الماضي، فيما نصح خبراء، المستخدمين بعد التسرع في تحميل التطبيقات كيف ما كان نوعها.

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