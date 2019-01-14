تقنية جديدة لحماية بيانات المستخدمين

الوئام - متابعات

كشفت “لينوفو”، خلال معرض CES 2019، عن تقنية جديدة تعرف بـ”Smart Assist” بهدف حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتعتمد التقنية الجديدة فى المقام الأول على الذكاء الاصطناعى والكاميرات والميكروفونات المدمجة فى الأجهزة الذكية المختلفة، ومن ضمن ما تقوم بيه التقنية الجديدة “Smart Assist” هو إصدار إنذار صامت عندما يقف شخص خلف المستخدم وينظر إلى محتويات الشاشة.

وإذا لم ينظر المستخدم نفسه لشاشة الحاسوب فترة طويلة نسبياً أو ابتعد على الجهاز، فإنه يتم إيقاف الشاشة تلقائياً، وأكدت الشركة أن التقنية تعمل على حماية المستندات الخاصة من الوصول غير المصرح به، بالإضافة إلى توفير وظيفة الترجمة فى الوقت الحقيقى عند إجراء مؤتمرات الفيديو.