التعليقات: 0

تقنية جديدة لحماية بيانات المستخدمين

تقنية جديدة لحماية بيانات المستخدمين
weam.co/567066
الوئام - متابعات

كشفت “لينوفو”، خلال معرض CES 2019، عن تقنية جديدة تعرف بـ”Smart Assist” بهدف حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتعتمد التقنية الجديدة فى المقام الأول على الذكاء الاصطناعى والكاميرات والميكروفونات المدمجة فى الأجهزة الذكية المختلفة، ومن ضمن ما تقوم بيه التقنية الجديدة “Smart Assist” هو إصدار إنذار صامت عندما يقف شخص خلف المستخدم وينظر إلى محتويات الشاشة.

وإذا لم ينظر المستخدم نفسه لشاشة الحاسوب فترة طويلة نسبياً أو ابتعد على الجهاز، فإنه يتم إيقاف الشاشة تلقائياً، وأكدت الشركة أن التقنية تعمل على حماية المستندات الخاصة من الوصول غير المصرح به، بالإضافة إلى توفير وظيفة الترجمة فى الوقت الحقيقى عند إجراء مؤتمرات الفيديو.

روابط ذات صلة

“الملك عبدالله الطبية” تستخدم تقنية جديدة لعمليات “جنف العمود الفقري”

“الملك عبدالله الطبية” تستخدم تقنية جديدة لعمليات “جنف العمود الفقري”

نظام تقني متطور لمراقبة تحركات سيارات” الإسعاف” في المملكة

نظام تقني متطور لمراقبة تحركات سيارات” الإسعاف” في المملكة

تطوير تقنية مساعدة في علاج مرض السرطان

تطوير تقنية مساعدة في علاج مرض السرطان

تقنية جديدة تساعد على إعادة البصر

تقنية جديدة تساعد على إعادة البصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>