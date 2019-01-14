مصر ترحل الألمانى الداعشي

الوئام - متابعات

قررت السلطات المصرية ترحيل الألماني الداعشي من أصل مصري عيسى الصباغ، بعدما تمكنت سلطات الأمن في مطار الأقصر من ضبطه، وبحوزته خرائط لمحافظة شمال سيناء، وبوصلة.

وقال بيان للسلطات المصرية إنه تبين من فحص المشتبه فيه، أنه ألمانى من أصل مصرى يدعى عيسى محمد عبدالغنى إبراهيم الصباغ، 18 عاما، وصدر قرار لوالده وله باكتسابهما الجنسية الألمانية وعدم احتفاظهما بالمصرية عام 2007، ضبط منذ بضعة أيام فور وصوله البلاد قادما من دولة ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوى.

وأضاف أنه بتفتيشه عثرت القوات بحوزته على “خرائط لمحافظة شمال سيناء، وبوصلة”، وبفحص موقفه تبين أنه يعتنق فكر تنظيم “داعش” الإرهابى فى ألمانيا، وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك وقدومه للبلاد بغرض الانضمام لصفوف العناصر الإرهابية فى شمال سيناء، وأن المضبوطات من الخرائط والبوصلة كان سيستخدمها فى الوصول لتلك العناصر.

وبتقنين الإجراءات وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، قررت فى وقت سابق التحفظ على المذكور وبعرضه اليوم على النيابة للنظر فى تجديد حبسه قررت إخلاء سبيله، وبالتنسيق مع السفارة الألمانية جارٍ ترحيله إلى ألمانيا.