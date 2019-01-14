نازحة سورية تُضرم النار في نفسها وأطفالها بسبب الجوع

عمان- الوئام:

أقدمت لاجئة سورية في مخيم الركبان على حرق نفسها لعجزها عن تأمين الطعام لأطفالها الثلاثة منذ عدة أيام .وقال المتحدث باسم الإدارة المدنية في المخيم خالد العلي لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد إن سيدة أقدمت أمس السبت على حرق نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ ثلاثة أيام.

وأخمد جيرانها الحريق وأخرجوا السيدة وأطفالها الثلاثة من الخيمة التي احترقت بالكامل ونقلوها وأطفالها الى النقطة الطبية ومنها الى مستشفيات المملكة الأردنية.

وأكد العلي أن السيدة وأسمها سندس فتح الله 28 عاماً، وطفلها الذي عمره شهر أصيبا إصابات بليغة في حين كانت إصابة الطفلين الآخرين طفيفة.

ويقع مخيم الركبان في جنوبي شرق سوريا قرب الحدود السورية الأردنية، وقاعدة التنف التي توجد فيها القوات الأمريكية إضافة إلى عدد من فصائل المعارضة.

وأكد العلي : يعاني أهالي المخيم الذين يزيد عددهم على 40 ألف شخص من البرد الشديد بسبب غياب الأشجار في هذه المنطقة الصحراوية لاستخدامها في التدفئة، والعجز عن شراء المواد النفطية إذ يتراوح سعر لتر المازوت الذي يصلهم عبر مناطق سيطرة القوات الحكومية بين 500 و700 ليرة سورية ما يعادل 1 إلى 1.5 دولار، بينما يبلغ سعره الأصلي أقل من نصف دولار للتر.

وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات عدة أضعاف عن سعرها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وسط غياب كامل للمنظمات الانسانية التي تقدم مساعدات انسانية لسكان المخيم.

وتوفي في العام الماضي أكثر من 20 شخصاً بسبب غياب الخدمات الطبية، واستحالة التوجه إلى المستشفيات سواءً داخل الاراضي السورية، أو الأردنية.

وكانت القوات الروسية دخلت في مفاوضات مع سكان المخيم منذ عدة اشهر لإخراج الحالات الطبية الحرجة إلى المستشفيات السورية لكن الجهود فشلت.

وتسعى القوات الحكومية السورية للسيطرة على المخيم، بعد خروج القوات الامريكية من منطقة التنف قرب المخيم، وتناقلت مصادر اعلامية معارضة أن سكان مخيم الركبان، إضافةً الى عناصر الفصائل المسلحة ربما يُسمح لهم بالتوجه الى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، في شمال سوريا.