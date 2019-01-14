ابوظبي- الوئام:

سيكون الجمهور الرياضي الإماراتي والعربي اليوم الاثنين الموافق 14-1-2019 على موعد مع مباراة الامارات وتايلاند والتي تجري أحداثها في إستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كاس أمم آسيا ٢٠١٩ لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الامارات وتايلند بث مباشر في كاس آسيا 2019

يقام هذا اللقاء الكروي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت دبي و19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويتابع من خلاله عشاق الساحرة المستديرة مباراة قوية وصعبة على كلا المنتخبين.

مشاهدة مباراة الامارات وتايلند بث مباشر في كاس آسيا 2019

وسيحاول منتخب الامارات صاحب المركز الأول في مجموعته افتكاك الفوز في مواجهته مع منتخب تايلاند المتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة “أ” في هذه البطولة.

مشاهدة مباراة الامارات وتايلند بث مباشر في كاس آسيا 2019

وتعتبر هذه المباراة الثالثة لأبناء زايد في الجولة 3 للمجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا وتعد المباراة مهمة للمنتخب الإماراتي في إطار التأهل إلى دور الثمن النهائي.

مشاهدة مباراة الامارات وتايلند بث مباشر في كاس آسيا 2019

موعد مباراة الامارات وتايلند والقنوات الناقلة:

المباراة: الإمارات X تايلاند الجولة: 3 المجموعة A

الملعب: إستاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الحكم: ريوجي ساتو

المعلق : عصام الشوالي

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 14-1-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD