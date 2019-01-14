ابوظبي- الوئام:

ليس أمام البحرين سوى الفوز عندما تواجه الهند اليوم الاثنين الموافق 14-1-2019 إذا أرادت تجنب الخروج المبكر من البطولة.

مشاهدة مباراة البحرين والهند بث مباشر في كأس آسيا 2019

ووضعت البحرين نفسها في هذا الموقف بعد خسارتها أمام تايلاند، ويتوجب عليها استعادة مستواها المميز الذي قدمته أمام الامارات في الافتتاح (1-1).

مشاهدة مباراة البحرين والهند بث مباشر في كأس آسيا 2019

ولم يسبق للبحرين أن فقدت أي نقطة خلال مواجهاتها الأربع السابقة أمام الهند وفازت عليها في كأس آسيا 2011 في قطر 5-2.

مشاهدة مباراة البحرين والهند بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأجمع لاعبو البحرين على الصفة المصيرية لمباراة الهند التي يجب أن تسير في اتجاه واحد بالنسبة لهم وهو الفوز.

مشاهدة مباراة البحرين والهند بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقال المهاجم عبدالله يوسف هلال الذي سينتقل في نهاية الموسم الحالي إلى سلافيا براغ التشيكي قادماً من مواطنه بوهيميانز أن اللاعبون جميعاً يدركون أهمية المواجهة المصيرية، سندخل مباراة الهند بفرصة وحيدة نحو التأهل وتتمثل في تحقيق الفوز فقط.

مشاهدة مباراة البحرين والهند بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأشار هلال إلى أن الدخول للمباراة بفرصة واحدة يحتم على الجميع التركيز على مجريات المباراة بأكملها منذ دقائقها الأولى، ومضاعفة الجهود في سبيل الحصول على النقاط الثلاث وبالتالي التأهل إلى الدور الثاني”.

مشاهدة مباراة البحرين والهند بث مباشر في كأس آسيا 2019

من جهته، أكد لاعب الوسط جاسم الشيخ أن لاعبو المنتخب يدركون الأهمية الكبرى التي تكتسيها المواجهة، خصوصاً وأن الفوز فقط يمنحنا بطاقة الترشح إلى دور الـ16 معتبراً أن “لقاء الهند لن يكون سهلاً على الإطلاق، علينا بذل أقصى ما لدينا في سبيل تحقيق النقاط الثلاث والحصول على بطاقة التأهل.

مشاهدة مباراة البحرين والهند بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة البحرين والهند والقنوات الناقلة:

المباراة: الهند X البحرين الجولة: 3 المجموعة A

الملعب: إستاد نادي الشارقة

الحكم: الجيز تاتاشيف

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 14-1-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD