الوئام - متابعات

يستضيف فريق مانشستر سيتي، الليلة، منافسه فريق ولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتى المركز الثانى برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه ليفربول المتصدر، بينما يحوز وولفرهامبتون المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويتطلع السيتيزن إلى تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، للمرة الثانية على التوالي، في حين

يسعى نادي ولفرهامبتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز يؤهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، والبقاء في البريميرليج.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

غيب عن مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون كل من برافو وميندي،ويتوقع البعض أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر ليفربول.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

أما نادى ولفرهامبتون مكتمل الصفوف ولم يغيب عنه أى لاعب أمام مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يواصل نونو سانتو المدير الفنى اعتماده على طريقته المعتادة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون والقنوات الناقلة:

المباراة: مانشستر سيتي X ولفرهامبتون الجولة 22 من الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد الاتحاد

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 14-1-2019 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، و11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

قناة bienSports 2 HD