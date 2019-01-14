العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يصل إلى بغداد

الوئام - وكالات

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى بغداد، اليوم، في زيارة رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار بغداد الدولي، الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال لقمان فيلي، المتحدث باسم الرئاسة العراقية، إن “العاهل الأردني وصل إلى بغداد والتقى بالرئيس برهم صالح، في زيارة رسمية هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام، كما سيلتقي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وتأتي زيارة العاهل الأردني إلى بغداد، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، خصوصاً قضايا الاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب.

وتتناول مباحثات الملك في بغداد ملفات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بعد اتفاق البلدين على إنشاء مدينة صناعية حرة عند معبر طريبيل الحدودي، وبحث مشروع مد أنبوب نفط من البصرة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني.

وكان الرئيس العراقي زار الأردن قبل شهرين في إطار جولة إقليمية وعربية شملت الكويت والإمارات والسعودية وإيران، في إطار مساعي العراق للنأي بنفسه عن الصراعات في المنطقة والدعوة إلى حوار إقليمي يشمل جميع دول المنطقة لإنهاء النزاعات.

كما زار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بغداد، نهاية الشهر الماضي، والتقى بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رأس وفد اقتصادي وتجاري.