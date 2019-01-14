ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتفقان على ضرورة الحل السياسي في اليمن

الرياض - الوئام:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته إلى المملكة.

واتفق سمو ولي العهد، ووزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة الالتزام باتفاق السويد في اليمن وخفض التصعيد، والاعتماد على الحل السياسي.

وفي بيان أمريكي، نقلته وكالات الانباء، أعرب مايك بومبيو عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لدعمها القوي للعملية السياسية الأممية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان .

فيما حضر من الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل والمبعوث الرئاسي بشأن سوريا جيمس جيفري وعدد من المسؤولين.