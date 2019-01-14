شرطة الاحتلال تغلق أبواب “قبة الصخرة” وتحاصر حرس “الأوقاف” الأردنية

القدس المحتلة - الوئام:

عمت حالة من التوتر الشديد، صباح اليوم، في باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاق شرطة الاحتلال وعناصر الوحدات الخاصة لأبواب قبة الصخرة المشرفة، وفرض حصار على حراس دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية المتواجدين في داخلها.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الحراس التابعين للأوقاف الأردنية منعوا عدد من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة من الدخول إلى داخل قبة الصخرة المشرفة”، فيما تواجد عدد من المستوطنين المتطرفين في صحن قبة الصخرة وحاولوا الاقتراب من أبوابها.

وأضافت أن “عنصرين من شرطة الاحتلال حاولوا اقتحام قبة الصخرة المشرفة لإجراء جولة تفتيشية”، وأن أحدهم كان يرتدي القباه اليهودية التلمودية ما دفع الحراس من منعهم من الدخول، وهو ما خلق حالة من التوتر الشديد استدعت الشرطة على إثرها العشرات من عناصرها.