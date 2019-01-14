مجلس النواب الليبي يعرب عن أسفه لقيام الميليشيات اللبنانية بنزع علم الدولة

الوئام - وكالات

أعرب المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم، عن أسفه لقيام ميليشيات لبنانية بنزع العلم الليبي.

وقال: “نأسف لقيام ميليشيات لبنانية بنزع علمنا.. الحكومة اللبنانية لم تتواصل معنا إثر الأزمة الأخيرة”. وطالب الحكومة اللبنانية بإدانة نزع العلم الليبي من قبل ميليشيات.

وكانت ليبيا قررت إلغاء مشاركتها في القمة الاقتصادية العربية في لبنان، بسبب إهانة حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، للعلم الليبي والإساءة إلى الشعب الليبي.

ويأتي الموقف الليبي، بعد انتشار مقطع فيديو “مسيء” على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة أمل، لاستبداله برايتهم ونعت الليبيين بـ”الخنازير”، وكذلك تداول صور لآخرين أقدموا على دوس العلم الليبي بالأقدام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمة، في حركة استفزت الليبيين.