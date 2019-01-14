بومبيو: تغريدة ترامب بشأن تركيا لا تعني التراجع عن الانسحاب من سوريا

الوئام - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن “تهديد الرئيس دونالد ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا إذا هاجمت فصيلا كرديا تدعمه واشنطن في سوريا، لن يغير خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا”.

وأبلغ بومبيو، الصحفيين في الرياض، اليوم الاثنين، بأنه يعتقد أن تعليقات ترامب على تويتر كانت تشير إلى عقوبات، مضيفا “عليكم أن تسألوه عن هذا”، وذلك وفقا لـ”رويترز”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “نحن نبدأ سحب قواتنا من سوريا الذي طال انتظاره، وفي نفس الوقت نقوم بضربات قوية لما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي من جهات مختلفة.. سنهاجمهم مرة أخرى من القواعد المجاورة الموجودة، إذا عادوا.. سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد.. انشئوا منطقة آمنة على مسافة 20 ميل”.