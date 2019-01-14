“هدف”: المرصد الوطني يعتمد 21 مؤشر لسوق العمل

الوئام - متابعات

اعتمد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، 21 مؤشرا لسوق العمل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة لبرنامج بحثي مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، بهدف تعزيز العمل البحثي التطبيقي في بناء برامج وسياسات لسوق العمل.

وأوضح سامر الريان، نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لقطاع المرصد الوطني للعمل، أن من أبرز إنجازات المرصد خلال عام 2018 اعتماد 21 مؤشر تعكس بيانات سوق العمل، بعد جمعها من مصادر مختلفة في سوق العمل، حيث تهتم بمؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات الحراك والاستقرار الوظيفي، ومؤشرات توظيف الخريجين، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وأضاف الريان، أن المرصد يعمل على برنامج بحثي مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، بهدف تعزيز العمل البحثي التطبيقي في بناء برامج وسياسات سوق العمل القائمة على البراهين وتحديد آليات التدخل المناسب لتطويرها.

وبيَّن نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني للعمل، أن البرنامج البحثي أنجز عدد من الدراسات التي تناقش موضوعات من بينها: تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل (طاقات) في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، تأثير برنامج نطاقات على مجموع التوظيف والرواتب، تطوير برنامج قبول الكليات في السعودية، تصميم نموذج حسابي يعتمد على البيانات لتنبؤ ومحاكاة النتائج المعتمدة على المسار في أنظمة سوق العمل الديناميكية، ودراسة المطابقة والتفضيلات بين طلاب الكليات السعودية وأصحاب العمل.

ويُعد المرصد الوطني للعمل، المصدر الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل، حيث يعمل على المساهمة في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي، وتم تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحدد المرصد أربعة أهداف استراتيجية لعمله، تتمثل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع المستفيدين، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

ويقدم المرصد عدد من المنتجات من بينها: مؤشرات تقييم مبادرات وبرامج الصندوق ، ومؤشرات سوق العمل السعودي، وكذلك بناء لوحات مؤشرات تضم معلومات ومؤشرات عن سوق العمل ويتم تحديثها بشكل آلي.

كما يعمل المرصد على إنجاز دراسات مسحية حول سوق العمل واحتياجاته بالتعاون مع جهات بحثية دولية ومحلية متخصصة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تفصيلية تعكس متغيرات سوق العمل على مستوى القطاعات والمناطق، وأخرى تعكس برامج وانجازات الصندوق بالإضافة الى تقارير إحصائية حسب الطلب لمتخذي القرار في منظومة العمل.