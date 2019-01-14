عبد الله السالم في النصر بصفقة تبادلية

الوئام - متابعات

نجح مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، في التوصل إلى اتفاق مع عبدالله السالم، مهاجم فريق الفيحاء، من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واتفقت إدارة النصر على استعارة السالم حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية توقيع عقد جديد في الصيف المقبل، لمدة 3 مواسم إضافية، بعد موافقة إدارة الفيحاء برئاسة سعد الشلهوب، على إعارة السالم مقابل الحصول على خدمات خالد الغامدي، ظهير النصر، بالإضافة إلى 2 مليون ريال.