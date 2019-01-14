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مقابل خالد الغامدي و 2 مليون ريال

عبد الله السالم في النصر بصفقة تبادلية

عبد الله السالم في النصر بصفقة تبادلية
weam.co/567154
الوئام - متابعات

نجح مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، في التوصل إلى اتفاق مع عبدالله السالم، مهاجم فريق الفيحاء، من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واتفقت إدارة النصر على استعارة السالم حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية توقيع عقد جديد في الصيف المقبل، لمدة 3 مواسم إضافية، بعد موافقة إدارة الفيحاء برئاسة سعد الشلهوب، على إعارة السالم مقابل الحصول على خدمات خالد الغامدي، ظهير النصر، بالإضافة إلى 2 مليون ريال.

ومن المقرر أن يقوم السالم صاحب ال26 عاما بالتوقيع على عقد إعارته مع النصر، يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهائه من خوض مباراة الفيحاء مع نظيره وج، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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