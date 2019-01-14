القصبي يجري غربلة في قيادات وزارة البلدية

الرياض- الوئام

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارات إدارية عدة تقضي بتكليف قيادات بلدية عليا في ديوان الوزارة، تماشيًا مع أهمية المرحلة الحالية، وضرورة مضاعفة الجهود لتطوير العمل البلدي والارتقاء به، تلبيةً لتطلعات المستفيدين كافة من خدماته.

وشملت القرارات تعيين ثلاثة وكلاء جدد للوزارة، وهم: الدكتور خالد بن محمد الجماز بمهام وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وخالد بن محمد الدغيثر بمهام وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج، وسليمان بن حمد البطحي بمهام وكيل الوزارة للشؤون البلدية، وكذلك تكليف الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير مستشارًا بمكتب الوزير.

وتعد هذه الوكالات مفصلية في خدمة المواطن وترتبط بأهم الملفات التطويرية في الوزارة، ويأتي ضخ دماء جديدة فيها لتواكب تطلعات الوزارة في مرحلتها الحالية وجعلها قادرة على تحويل القطاع البلدي للجودة في الأداء والتحول المؤسسي، وتقديم خدمات راقية ومتطورة ترتقي لتطلعات المواطنين وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وشدد الدكتور ماجد القصبي، على الوكلاء الجدد، بتزويده بخطط 100 يوم الأولى ومنهجية عمل الوكالة في إنجاز أهم الأولويات والمكاسب السريعة، ومؤشرات قياس كفاءة الأداء وإيجاد آلية مؤسسية للتواصل مع منسوبي الوكالة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع قطاعات الوزارة المختلفة، وشركاء الوزارة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين، مع تقديم أي مقترحات التي يرونها لتطوير الخدمات البلدية المختلفة.