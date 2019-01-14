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في الجولة الـ16 من الدوري السعودي

مدرب الشباب ومهاجم الأهلي وجماهير الاتحاد يحرزون جوائز “الأفضل”

مدرب الشباب ومهاجم الأهلي وجماهير الاتحاد يحرزون جوائز “الأفضل”
weam.co/567169
الوئام - متابعات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الفائزين بجوائز أفضل مدرب، ولاعب، وجمهور، عن الجولة السادسة عشرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق الشباب، من إحراز لقب أفضل مدرب بالجولة الـ 16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حقق مع فريقه ثلاثة نقاط من فوزه على فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الماضية.

في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة إلى ديجانيني تفاريس، مهاجم فريق الأهلي ليحقق الجائزة للمرة الثالثة له هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في مرتين سابقتين في الجولتين السابعة والثامنة وكأكثر لاعبي الدوري تحقيقا للجائزة حتى الان.

وأحرز ديجانيني 5 أهداف في لقاء فريقه في الجولة الماضية مع فريق أحد، وبذلك أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين تسجيلا لهذا الرقم من الأهداف في مباراة واحدة.

بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي، إلى جماهير نادي الاتحاد، محققة الجائزة للمرة الخامسة خلال منافسات هذا الموسم بعد أن حققتها في الجولات الخامسة والسابعة والحادية عشر والرابعة عشر.

ويُمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي، مقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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