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كأس آسيا 2019: سوريا أمام أستراليا.. وفلسطين مع الأردن غدا

كأس آسيا 2019: سوريا أمام أستراليا.. وفلسطين مع الأردن غدا
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الوئام- واس

يلتقي المنتخب السوري مع نظيره الأسترالي في العين، غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.

ويلعب المنتخب الفلسطيني مع نظيره الأردني في أبوظبي، وضمن منتخب الأردن الصدارة بست نقاط، لأن أستراليا الوحيدة القادرة على اللحاق به، وخسرت أمامه افتتاحا.

ولا تزال منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين قادرة على التأهل، وتعادل استراليا يضمن لها المركز الثاني، علما بأن أي منتخب يحصد أربع نقاط سيبلغ دور الـ16 ولو من المركز الثالث.

ويتأهل الأول والثاني في كل من مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد للمرة الأولى في البطولة بسبب رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبا.

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