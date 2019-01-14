أمانة عسير تغلق 17 مقهى مخالفا بأبها.. وتزيل تعديات بمساحة تزيد على 400 ألف متر

الوئام- واس

أغلقت أمانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، 17 مقهى بمدينة أبها، إثر جولات لفرق الرقابة الصحية، تبين خلالها عدم مطابقة هذه المقاهي للاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وجود العديد من الملاحظات البيئية عليها وانتهاء التراخيص النظامية لها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, أن الأمانة أعطت في وقت سابق مهلة مشروطة لتلك المقاهي المتداخلة في النطاق العمراني لتحسين أوضاعها وتصحيح مخالفاتها، بهدف تغيير مواقع نشاطها بعيدًا عن التجمعات السكنية.

وأكد أن أمانة منطقة عسير لن تتهاون بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المقاهي المخالفة في حال عدم التزامها بالتراخيص الممنوحة لها، وعدم التزامها أيضا بالقوانين والأنظمة المتبعة.

ومن ناحية أخرى، أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات أكثر من 433 ألف متر مربع, من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضي حكومية بضواحي مدينة أبها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن التعديات التي قامت الأمانة بإزالتها مؤخرًا، موزعة ما بين ضواحي مدينة أبها و منها حديقة سما أبها، وطريق المائة، وطريق شعار.

وأشار إلى أن التعديات تمثلت بإنشاء أسوار، وأحواش ، وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء, مبينًا أن مراقبي البلدية نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي جرى رصد التعديات بها، كما جرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

وأكد “الحميدي”، أن الأمانة ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعدّيات ستواصل جولاتها الرقابية بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍ أو إحداث على الأراضي الحكومية أو أراضي الغير.